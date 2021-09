22 mobile Winterlinden für die Innenstadt

Auch weil der Transport herausfordernd ist, wird nun ein Teil auf winterharte Sorten umgestellt, so Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). 22 Holztröge bepflanzt mit Winterlinden, wie sie Linzer vom Hauptplatz kennen, werden an neun Standorten aufgestellt: auf der Promenade, der Spittelwiese, in der Bethlehemstraße, in der Landstraße zwischen Schillerpark und Goethekreuzung sowie an der Mozartkreuzung, am Lunaplatz, in der Schmiedegasse, in der Hauptstraße und in der Eisenhandstraße.