14-Jähriger in Leonding von Auto angefahren: Unfalllenker gesucht

Mehr als 600 Mal wurde der Facebook-Zeugenaufruf binnen 18 Stunden geteilt: Es geht um einen Unfall in Leonding (Bezirk Linz-Land), bei dem ein Bursche zu Sturz gebracht und verletzt an der Unglücksstelle zurückgelassen wurde.

Der Vorfall hat sich am vergangenen Samstag um 15.25 Uhr an der Meixnerkreuzung ereignet. Laut Polizei wollte ein 14-Jähriger, der mit seinem E-Bike von der Ehrenfellner-Straße Richtung Haidfeldstraße unterwegs war, den Schutzweg bei der Meixnerkreuzung überqueren. Dabei wurde der Radfahrer von einem Pkw erfasst. Der unbekannte Lenker fuhr von der Ehrenfellner-Straße Richtung Plus City, beim Rechtsabbiegen kam es zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der Jugendliche und zog sich laut Polizeibericht leichte Verletzungen zu. "Der Unbekannte hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand und fuhr daraufhin weiter", teilte ein Sprecher der Landespolizeidirektion am Montag mit.

Nach einer Anzeige wurden Ermittlungen aufgenommen. Nach dem flüchtigen Lenker wird gesucht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.