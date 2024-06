Linzerin (75) überfallen und 1500 Euro erbeutet: 31-Jähriger gefasst

Eine Pensionistin aus Linz wurde am frühen Nachmittag des 6. Februar Opfer eines Raubüberfalles: Als die an Parkinson erkrankte 75-Jährige gegen 13.15 Uhr eine Bankfiliale in der Wiener Straße im Linzer Süden verließ, kam ein junger Mann auf sie zu, versetzte ihr einen Stoß und riss ihr die Handtasche von der Schulter.

Die Handtasche der Frau wurde wenig später in einem Mehrparteienhaus gefunden - das behobene Bargeld in Höhe von 1500 Euro fehlte allerdings.

Das Stadtpolizeikommando nahm die Ermittlungen auf, die schließlich zu einem 31-Jährigen aus Bad Hall führten. Der Verdächtige, der aus dem Drogenmilieu stammen dürfte, konnte laut Polizei eindeutig identifiziert werden. Am vergangenen Sonntag wurde er festgenommen. Er gestand die Tat und befindet sich jetzt in der Justizanstalt Linz.

