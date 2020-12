Liftbetreiber ruft Pistengeher zum Verzicht auf

In diesem Zusammenhang wurde in einer Aussendung darauf hingewiesen, dass im Skigebiet Hinterstoder das Benützen der Pisten zum Aufstieg ohnehin nicht erlaubt ist.

Nachdem bereits am ersten Wochenende, an dem die Wurzeralm für Pistengeher freigegeben wurde, mehr als 1.500 Sportler kamen, wird befürchtet, dass dort ab dem Heiligen Abend mit den Skifahrern eine "Dimension" erreicht werde, "die gerade in diesen herausfordernden Zeiten nicht zu bewältigen ist". So richtete der Vorstand der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, Helmut Holzinger, einen Aufruf an die Pistengeher, vorerst nicht zu kommen. "Die momentane Schneelage lässt ein sicheres Miteinander nicht zu", meinte er. Die Schneebänder seien durch den Wärmeeinbruch geschmolzen und schmäler geworden. Dadurch könne es "unweigerlich zu Kollisionen kommen."

