Laufspaß pur beim Juniormarathon 2023 in Linz

Endlich war es am Samstag so weit: Der Juniormarathon des Linz Marathons konnte im Sportpark Lissfeld stattfinden. Wie gewohnt standen bei den Nachwuchsläufern Spaß, Sportsgeist und die Freude an der Bewegung im Vordergrund.

Normalerweise findet der Juniormarathon, der von den OÖN präsentiert wird, am Samstag vor dem Linz Marathon statt. Aufgrund des schlechten Wetters wurde die Veranstaltung aber auf diesen Samstag verlegt. Die richtige Entscheidung, fand Tanja Eckerstorfer: "Das Wetter ist perfekt heute, Gott sei Dank ist es verschoben worden", sagt die Mutter, die mit ihren Kindern zu dem Lauf gekommen ist.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die heißbegehrten Medaillen

Unter dem tosenden Applaus von Eltern, Geschwistern, Großeltern und Freunden konnten die Nachwuchssportler sich auf der Rennstrecke auspowern. Die jüngsten Läufer waren Jahrgang 2020, die ältesten Jahrgang 2006. Bei den Kleinen gab es noch keine Wertung, die größeren liefen um die Wette. "Der Juniormarathon ist ein ganz besonderer Tag. Wenn man hier miterlebt, wie groß die Begeisterung der Kinder ist, kann einem nur das Herz übergehen", sagte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Marathon-Organisationsleiter Günther Weidlinger war wie immer Vorläufer für die jüngeren Jahrgänge. Bild: Klaus Mitterhauser

Highlight für viele der jungen Teilnehmer ist selbstverständlich die Medaille, die es für alle gibt. "Ich hänge sie in meinem Zimmer auf", verriet Elias Halkic kurz vor seinem Lauf. "Ich werde sie zum Spielen nehmen", sagte sein Freund Fabio Geroltinger. Auch das Training haben sie gemeinsam absolviert: "Wir haben uns vorbereitet, indem wir gestern gemeinsam gespielt haben", erklärte Fabio.

Wie es sich bei einem sportlichen Großereignis gehört, gab es auch ein begleitendes Unterhaltungsprogramm auf der Bühne mit Musik und Animation. Der Juniormarathon mit seiner entspannten Atmosphäre sei eine gute Gelegenheit, die Kinder für den Sport zu begeistern, sagte Thomas Thaler: "Wir wollen uns gemeinsam mit den Kindern bewegen. Wir machen eine Woche vorher Probeläufe, da sind sie schon sehr enthusiastisch." Thalers Tochter Lea war kurz nach ihrem Lauf noch etwas erschöpft. "Gut" habe es ihr gefallen. Die Antwort auf die Frage, ob sie viel trainiert hat: ein schüchternes Nicken.

Heiß begehrt: die Teilnahmemedaillen Bild: Klaus Mitterhauser

Andrea Kastenhofer war aus Enns angereist, um ihre Enkel Jonas und Fabian anzufeuern. "Ich bin selbst sportbegeistert und möchte, dass die Jungs auch laufen. Wenn sie bei mir sind, spielen wir immer Fußball. Heute sind sie voll begeistert", sagt sie.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer