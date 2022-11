Festgeklebt: Klimaaktivisten blockierten Hauptstraße in Linz

Linz-Urfahr, acht Uhr früh: Nichts fährt mehr. Stau am Morgen ist in der Landeshauptstadt kein außergewöhnliches Ereignis. Grund für die Verzögerung ist an diesem Montag aber nicht die gewöhnliche Verkehrsüberlastung. 15 Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben sich in der Hauptstraße, unmittelbar vor dem Hinsenkampplatz, zu einer spontanen Prostestaktion versammelt. Fünf von ihnen direkt auf der Fahrbahn. Weil sie von den Ergebnissen der Weltklimakonferenz "bitter enttäuscht" sind.

Autofahrer alarmieren per Notruf die Polizei. "Wir konnten zwei der Aktivisten von der Fahrbahn begleiten, damit zumindest der Verkehr wieder fließt. Bei drei von ihnen hat es etwas länger gedauert", sagt Einsatzleiter Michael Hubmann. Die Polizei musste das Problem im wahrsten Sinne des Wortes lösen- denn drei Aktivisten hatten sich jeweils mit einer Hand per Superkleber auf der Straße festgeklebt. "Wir verwenden eine Art Lösungsmittel, sonst würde es bei den Personen möglicherweise zu Verletzungen kommen", sagt Hubmann.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Anzeigen nach dem Versammlungsgesetz

Nach knapp 50 Minuten konnte die Polizei den Einsatz für beendet erklären, die Aktivisten zogen friedlich ab. Autofahrer mussten mit einer Verzögerung von 20 Minuten rechnen, der Stau reichte bis zur Donaulände. Für die Linzer Polizei war es der dritte derartige Einsatz in diesem Jahr. "Die Aktivisten werden nach dem Versammlungsgesetz angezeigt. Auch Verwaltungsübertretungen werden geprüft", sagt Hubmann. Präventiv könne man diesen Aktionen nicht entgegentreten. "Sie sind nicht angekündigt, wir müssen schauen, dass wir schnell vor Ort sind".

"Wir haben alles schon versucht"

"Ist es wirklich notwendig, dass sich Menschen an die Straße kleben, damit unser Überlebensrecht endlich ernst genommen wird? Wir haben alles andere versucht, und es hat nicht funktioniert", verteidigte Jacob Ranftl, Mitglied der "Letzten Generation" die Aktion und forderte ein Klimaschutzgesetz.

"Tempo 100 auf der Autobahn kostet nichts, und erspart uns jedes Jahr 180 Millionen Liter Sprit und 460.000 Tonnen CO2", kritisierte seine Kollegin Jelena Saf das Zögern der Bundesregierung bei Klimamaßnahmen.

"Es braucht harte Strafen"

Mit großem Unverständnis reagierten FP-Landesparteisekretär Michael Gruber und der Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml auf die Aktion von Montagmorgen. "Wenn hart arbeitende Pendler, Rettung und Feuerwehr aufgehalten werden, braucht es harte Strafen", heißt es. Derartige Aktionen würden definitiv nicht "die Sympathien für das Anliegen des Klimaschutzes" fördern.

Auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat "absolut kein Verständnis" für "solche Chaos-Aktionen", ebenso wie Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). "Ein Stau ist alles, nur nicht umweltschonend. Alleine deshalb sind solche Aktionen völlig entbehrlich. Sie tragen außerdem zur weiteren Polarisierung der Gesellschaft bei", sagt er.

Jugendlandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) befürworte es zwar, wenn sich junge Menschen für ein wichtiges Anliegen wie Klimaschutz stark machen- aber nicht auf diese Art und Weise. "Ich lehne diese Art des Protests strikt ab. Das hat auf unseren Straßen und in unseren Kultureinrichtungen nichts verloren", sagt er.