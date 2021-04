Keinen Führerschein, dafür fast drei Mal so schnell als erlaubt

Es war kurz vor 23 Uhr auf der Salzburger Straße in Wels, als der Mann von der Polizei angehalten wurde. Mit 133 km/h - nach Abzug der Toleranz - in einer 50er-Beschränkung. Der Lenker führte auch keinen Führerschein mit, wie es in der Polizeimeldung heißt. Konnte er auch nicht, weil ihm dieser bereits entzogen worden war.

Gestern wurde auch ein rasender Motorradlenker ertappt. Er war in Adlwang mit mehr als 100 km/h schneller unterwegs, als auf der Landesstraße erlaubt.

