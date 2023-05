Keine längeren Ausgehzeiten für Oberösterreichs Jugendliche

Das ist nach der finalen Unterausschusssitzung im Landtag am Mittwoch wohl endgültig fix. Die Jugendschutzgesetz-Novelle, die aller Voraussicht nach im Herbst im Plenum beschlossen wird, sieht zudem u.a. ein Verbot von tabakfreien Nikotinbeuteln und rauchbaren CBD-Produkten für Unter-18-Jährige vor. Das Gesetz wird weiterhin ein Ablaufdatum haben.

Harmonisierung mehrheitlich abgelehnt

Jugendschutzlandesrat Michael Lindner (SPÖ) wollte die Ausgehzeiten an jene der anderen Bundesländer angleichen, auch Grüne und Neos wären dafür gewesen. Die FPÖ war stets strikt dagegen, auch die ÖVP wollte weiterhin keine längeren Ausgehzeiten. In der Unterausschusssitzung am Mittwoch wurde die Harmonisierung daher mehrheitlich abgelehnt. Damit ist fixiert, dass Oberösterreich weiter ausscheren wird. Während in allen anderen Bundesländern Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr bis 23 Uhr und zwischen dem 14. und 16. Lebensjahr bis 1 Uhr ausgehen dürfen, müssen sie in Oberösterreich eine Stunde früher zu Hause sein.

"Unverantwortlich und ein falsches Signal"

"Unsere Jugendlichen hätten sich eine Anpassung der Ausgehzeiten verdient, denn sie sind nicht verantwortungsloser als in den anderen Bundesländern und Oberösterreich ist auch nicht gefährlicher als andere Bundesländer", zeigte sich SPÖ-Jugendsprecher Mario Haas enttäuscht. Das letzte Wort würden ja ohnehin immer die Eltern haben. Für FPÖ-Jugendsprecherin Stefanie Hofmann steht hingegen fest: "Die Ausgehzeiten für schulpflichtige Kinder und Minderjährige ohne Aufsichtsperson auf 23 Uhr auszuweiten, wäre unverantwortlich und ein falsches Signal. Die derzeitige Regelung ist für einen funktionierenden Jugendschutz in Oberösterreich genau richtig."

Ein Gesetz mit Ablaufdatum

Die ÖVP ging in einer Presseaussendung gar nicht auf die Frage der Ausgehzeiten ein, sondern begrüßte, dass die sogenannte Sunset-Klausel bleibt, das Gesetz also ein Ablaufdatum hat und sich der Landtag in fünf Jahren wieder damit befassen muss. Die Rahmenbedingungen würden sich laufend ändern, so habe es etwa vor 20 Jahren weder Nikotinbeutelchen und Vapes noch Social Media gegeben, meinten ÖVP-Klubchef Christian Dörfel und Jugendsprecherin Astrid Zehetmair.

