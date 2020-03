Kaufleute: "Händewaschen und Ruhe bewahren"

Wachsam beobachtet der Handel die Lage. Matthias Wied-Baumgartner, der Obmann des Linzer City-Ringes, warnt vor überschießenden Reaktionen. "Händewaschen und Ruhe bewahren", so seine Empfehlung. Eng könnte es werden, wenn, entgegen der Ankündigungen, Schulen und Kindergärten geschlossen würden. Dann müssten Mitarbeiterinnen zu Hause bleiben, um Betreuungspflichten zu erfüllen.

"Zum Glück haben wir noch ein Kontingent Desinfektionsmittel bekommen", sagt Monika Sandberger, die Leiterin des Passage in Linz. Die Frequenz sei wie immer, die Lage normal. Auch in der Plus-City in Pasching laufe alles seinen gewohnten Gang, sagt Sprecher Markus Aumair. Einzig im Kino werde darauf geachtet, dass nicht mehr als 99 Karten pro Saal verkauft würden.

