Jugendlicher schoss mitten in Linz mit Gaspistole in die Luft

LINZ. Ein 17-jähriger Linzer soll am Mittwochabend im Linzer Altstadtviertel mit einer Gaspistole vier Mal in die Luft geschossen haben, meldete ein Augenzeuge über den Polizei-Notruf. Die Einsatzkräfte stellten die Pistole sicher und sprachen ein Waffenverbot gegen den Jugendlichen aus.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Böhmerwaldstraße zwischen Linzer Hauptbahnhof und Volksgarten. Ein Zeuge beobachtete eine Gruppe von vier Jugendlichen. Einer davon soll mit einer Pistole hantiert und vier Mal in die Luft geschossen haben.

Dank der genauen Personenbeschreibung durch den Augenzeugen konnte die Polizei den 17-jährigen Linzer an der Bushaltestelle Goethekreuzung zur Rede stellen. Die Beamten führten eine Leibesvisitation durch und entdeckten dabei im Hosenbund des Burschen die Gaspistole. Die Waffe wurde sichergestellt und gegen den 17-Jährigen ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

