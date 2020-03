JKU-Rektor Meinhard Lukas: "Wir müssen alle einen Beitrag leisten"

An den Hochschulen gibt es ab spätestens Montag keine Präsenzveranstaltungen mehr. Die meisten öffentlichen und privaten Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen stellen auf Distance Learning um, vielfach findet auch kein Parteienverkehr statt. Große Bibliotheksräume sind geschlossen, Sportveranstaltungen an den Universitätssportinstituten finden nicht statt.

Die Maßnahmen sollen zum Schutz der Studierenden und Mitarbeiter und zur Reduktion der weiteren Coronavirus-Ausbreitung beitragen, teilte etwa die Johannes Kepler Universität (JKU) Anfang der Woche per Aussendung mit. Meinhard Lukas, Rektor der JKU, informierte am Donnerstag per Videobotschaft über die aktuelle Situation an seiner Universität.

Video: Statement von JKU-Rektor Meinhard Lukas zum Nachsehen