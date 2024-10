Innviertler Windkraftgegner: "Ohne Kernkraft geht es nicht"

Die Informationsveranstaltung begann mit einer musikalischen Darbietung: Johann Aschenberger, Obmann des Vereins zum Schutz des Hausruck- und Kobernaußerwaldes, gab mit der Ziehharmonika ein Ständchen zum Besten, damit die anwesenden Journalisten "das Innviertel einmal kennenlernen", wie er sagte.

Danach begann er mit seiner Kritik an der Windkraft. Die Debatte um Windräder sei eine Diskussion, die "verbissen und verbittert" geführt werde. Windkraft sei ineffizient, unzuverlässig, naturzerstörerisch und bewirke im Kampf gegen die Klimakrise nichts, argumentierte Aschenberger.

Strom? "Nicht aus dem Innviertel"

"Die Erderwärmung ist ein globales Phänomen, das kann man nur global lösen." Einen möglichen Lösungsansatz hat er auch parat: "Wer einen globalen Ansatz verfolgt, wird um den Einsatz von Kernkraft nicht herumkommen", sagte der Vereinsobmann. Mit Windkraft und Pumpspeicherkraftwerken sei die Stromversorgung nicht gesichert. Würde er also den Bau von Atomkraftwerken in Österreich befürworten? Diese Frage wollte Aschenberger nicht beantworten. Und wo soll der Strom herkommen, wenn Windräder keine Option seien? "Nicht aus dem Innviertel – und erst recht nicht aus dem Kobernaußerwald." Denn das Innviertel leiste mit den Wasserkraftwerken am Inn bereits einen mehr als ausreichenden Beitrag zur Stromversorgung.

Auch Umweltanwalt auf dem Podium

Auf dem Podium der Windkraftgegner hatte auch Oberösterreichs Umweltanwalt Martin Donat Platz genommen. Die Einschätzung, dass Kernkraft notwendig sei, um die Energiewende zu bewerkstelligen, teile er aber "keinesfalls", sagt er auf Nachfrage.

Seine Kritik richtete sich vorwiegend gegen die Politik. Diese müsse endlich verbindliche Regeln für die Errichtung von Windkraftwerken festlegen. Das Stichwort hier sei Energieraumplanung. Nur so könne es "Rechtssicherheit für Projektwerber und Gemeinden geben". Laut Donat müsse es klar ausgewiesene Vorrangzonen geben, wo die Errichtung von Windkraftanlagen forciert werden soll. Ebenso bedürfe es festgelegter Ausschlusszonen, in denen keinen Windräder gebaut werden dürften. "Mit einem rechtlich verbindlichen Zonenplan würde es auch eine Befriedung der mitunter heftigen Diskussionen um Windkraftanlagen geben", sagt Donat.

Nach der Pressekonferenz meldete sich Donat telefonisch bei den OÖNachrichten. Die Vorschläge der Windkraftgegner aus dem Innviertel (Stichwort: Kernkraft) teile er in keinster Weise, unterstrich er. Es sei bedauerlich, dass die Veranstaltung für solch ein wichtiges Thema in diese Richtung gekippt sei, sagte er.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.