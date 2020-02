Zwischenrunde: UVC Ried noch immer ohne Sieg

Dass es für die Innviertler gegen die drei besten Teams der Zwischenrunde schwer werden würde, war zu erwarten. Allerdings hätte man bei den Riedern sicher mit der einen oder anderen Überraschung spekuliert. Am Samstag war der UVC Graz eine Nummer zu groß. Die Gäste aus der Steiermark dominierten die ersten beiden Sätze (15:25, 15:25) nach Belieben.

Erst im dritten Durchgang hielten die Rieder vor rund 370 Fans in der Messehalle 18 mit, mussten sich aber mit 23:25 geschlagen geben. "Mit etwas Glück hätten wir einen Satz holen können. Danke an die Fans, die uns immer so lautstark unterstützen", sagte Marketingleiter Peter Eglseer nach dem Spiel gegen Graz.

Außenangreifer Niklas Stooß lobte die Leistung der Gäste. "Wenn sie so spielen, können sie auch Meister werden."

Das letzte Spiel in der Zwischenrunde findet am Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr, in der Messehalle gegen Waldviertel statt.

Im Play-off-Viertelfinale, für das alle acht Mannschaften der Bundesliga qualifiziert sind, treffen die Rieder auf den ersten der unteren Zwischenrunde, den VCA Amstetten. (tst)