Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall im Innviertel

Am Donnerstag um 22:30 Uhr fuhr eine 37-Jährige aus dem Bezirk Braunau/Inn mit ihrem Pkw in Geinberg auf der B148 von Moosham in Richtung Obernberg; ein 55-Jähriger aus Bayern fuhr mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich Pirath kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die beiden Pkw-Lenker schwer, und der 57-jährige Beifahrer des 55-Jährigen verletzt wurden. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die Verletzten wurden mit der Rettung in Krankenhäuser gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.