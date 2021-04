Ziegl: "Peter Grüblinger ist eine der guten Seelen des Vereins und ein toller Mensch"

15 Jahre jung war der gebürtige Seewalchner Marcel Ziegl, als er am 29. November 2008 beim Auswärtsspiel der SV Ried gegen den LASK kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Seither hat der 28-Jährige 297 Pflichtspiele für "seinen" Verein absolviert und sich nach zwei Kreuzbandrissen wieder zurückgekämpft. In der Bundesliga kam der defensive Mittelfeldspieler am Samstag gegen St. Pölten zum 200. Einsatz.