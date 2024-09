Wollte Frau ihren Mann ermorden? Viele Zeugen am zweiten Verhandlungstag geladen

Um kurz nach 8.30 Uhr startete der zweite Prozesstag. Ein Urteil könnte am vierten Verhandlungstag am Montag, 16. September, fallen.

Wie mehrfach und ausführlich berichtet wird der Frau zur Last gelegt, im Sommer 2022 ihrem Ehemann in St. Florian am Inn Psychopharmaka ins Gulasch gemischt zu haben. Als dieser davon müde wurde und sich schlafen legte, soll sie ihm mit einer spitzen Klinge – die Tatwaffe ist unbekannt – den Hals aufgeritzt haben. Der Mann musste notoperiert werden. Die Angeklagte bestreitet die Tat, sie tischte in der Vergangenheit immer wieder verschiedene Versionen auf. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Prozess wird bereits zum dritte Mal völlig neu aufgerollt. Hier geht es zu einem Prozessbericht vom ersten Tag am Montag. Weitere Verhandlungstage sind für morgen, Donnerstag, und Montag anberaumt. Anfang kommender Woche könnte ein Urteil fallen. Hier geht es zu einem Prozessbericht vom ersten Tag.

Viele Fragen wirft ein Telefonat zwischen der Beschuldigten und ihrem damaligen Liebhaber, das offenbar schon vor der Tat geführt wurde, auf. Demnach soll die 33-Jährige ihren Liebhaber aus dem Bezirk Ried bereits vor der Tat angerufen haben und ihm erzählt haben, dass ihr Ehemann stark blutend im Bett liege. Sie sei der Meinung, dass er aufgrund der Wunde am Hals tot sei.

„Wie können sie um 21.30 Uhr, also fast eineinhalb Stunden vor der Tat schon wissen, was nachher passier“, will Stefan Kiesl, der vorsitzende Richter des Geschworenensenats, wissen? Die Antwort gibt er sich selber: „Entweder, der Täter hat es ihnen gesagt oder sie waren vorher schon eingeweiht? Welche Version trifft zu“? Jetzt antwortet der Zeuge: „Ersteres." Er verweist auf seine vor zwei Jahren getätigten Aussagen bei der Polizei. "Warum nehmen sie ihren Bruder zu ihrer Liebhaberin mit", bohrt der Richter nach. "Ich habe mir gedacht, wenn etwas schlimmes passiert ist, wäre es besser, wenn wir zu zweit sind."

Am heutigen Mittwoch ist eine Vielzahl von Zeugen geladen. Unter anderem kommt die Tochter der Angeklagten, die von ihrer Mutter der Tat verdächtigt wird. Dieser Bericht wird aktualisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif