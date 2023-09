Werkstücke der besten jungen Tischlermeister

RIEDAU, SANKT JOHANN. "Curved" heißt das Meisterstück des jungen Tischlermeisters Simon Stempfer aus St. Johann am Walde. Das Sideboard heißt deshalb so, weil die Kurve das Möbelstück prägt, zumindest einseitig. Auf der anderen Seite herrscht der rechte Winkel, das Aufeinandertreffen beider Gestaltungselemente sicherte dem talentierten Tischler die Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb um den "Lignoram-Award" in Riedau, wo derzeit zwölf Meisterstücke zu sehen sind.

Optisch bestimmen dunkle amerikanische Nuss, schwarzes Glas und Grau das Meistermöbel. Simon Stempfer gehört zu den besten Jung-Tischlermeistern Österreichs. Er und elf weitere Tischler, die in diesem Jahr ihre Meisterprüfung abgelegt haben, zeigen ihre Meisterwerke bis 29. Oktober im Holz- und Werkzeugmuseum Lignorama in Riedau. Dieses Jahr sind beim Wettbewerb gleich mehrere Oberösterreicher dabei: unter ihnen die Grieskirchnerin Lisa Aschl aus Aistersheim und Adrian Graml aus Waizenkirchen. Mit dem "kleinen Schwarzen" zeigt Ruth Hinterplattner aus Steyr ein edles Sideboard in Schwarzbraun.

Individuelles Design und perfekte Verarbeitung mit Funktionalität zu verbinden, sind die Hauptkriterien dieses Wettbewerbs. Es gibt sowohl einen Fachjurypreis als auch einen Publikumspreis. Für die drei besten Möbel wird ein Geldpreis vergeben, und die Ausstellungsbesucher können bis 12. Oktober für ihr Lieblingsmöbelstück stimmen.

Öffnungszeiten: freitags bis sonntags sowie 26. Oktober von 10 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 07764 6644, Infos: www.lignorama.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Riedau Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.