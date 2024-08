Wer räumt das Feld ab? Beste Pflüger des Landes in Handenberg gesucht

Wer aus dem Bezirk Braunau an den Start geht, entscheidet sich dieses Wochenende, 10. August, beim Bezirkspflügen in der Nachbargemeinde Gilgenberg.

Das Pflügen ist wahrlich keine "gmahde Wiesn", sondern ziemlich knifflig. Das Leistungspflügen ist ein Wettbewerb mit langer Tradition und erfordert höchste Konzentration, Präzision sowie technisches Geschick. Gepflügt wird entweder mit Dreh- oder Beetpflug, wobei die Drehpflugkategorien in Standard- und Spezialklasse unterteilt sind. Mit dem Startschuss muss eine ausgesteckte Fläche am besten penibel genau gepflügt werden. Bewertet werden unter anderem Genauigkeit, Geradheit der Furchen, Gleichmäßigkeit sowie die Optik der Schlussfurche. Die besten Landespflüger dürfen beim Bundesbewerb von 23. bis 25. August im Mühlviertel (Walding) perfekte Furchen ziehen.

Für den Landesbewerb in Kölln 1 gibt es bisher zwei Fixstarter aus dem Bezirk Braunau: Andreas Eder von der Gastgeber-Landjugend Handenberg und Lukas Spitaler aus Neukirchen treten in der Kategorie "Beetpflug" an. Weitere Pflüger können sich beim Bezirksbewerb eine Woche zuvor in Gilgenberg qualifizieren.

Erst Laufsteg, dann Ackerboden

Das Wettkampf-Wochenende in Handenberg steht ganz im Zeichen von Tradition, Landwirtschaft und einem Hauch Glamour. Der Auftakt des Landesbewerbs wird am Freitag um 19 Uhr mit der Wahl der Pflügerprinzessin glanzvoll eingeleitet. Prämiert wird auch der größte Fanclub. Am Samstag beginnt das Landespflügen um 11.45 Uhr. Neben einem spannenden Wettbewerb erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Hüpfburg, Bierkistensteigen, eine Maschinenausstellung sowie Musik mit der Siedlberger Landlergruppe und den Wehrsdorfer Schuhplattlern. Die Siegerehrung findet um 19 Uhr statt.

Landespflügen: 17. August

