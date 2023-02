Weltmarkteinführung von Mikroskop um eine Million Euro von Waldzell aus

Mehr als eine Million Euro kostet das neueste STEM-Rastertransmissionselektronenmikroskop "Tescan Tensor", das aufgrund seiner starken Vergrößerungen und Auflösungen nicht nur in der Materialforschung (z. B. für die Entwicklung von Batterien), sondern auch in der pharmazeutischen Industrie und für die Erforschung von Viren eingesetzt werden kann. Bei der digitalen Markteinführung dieser Weltneuheit zählte der Hersteller Tescan Orsay Holding mit Sitz in Brünn in Tschechien auf die Kompetenz einer Waldzellerin: Simone Zaha überzeugte mit ihrer 2021 gegründeten Unternehmensberatung "ReWiRe Performance" und ihrem Wissen über die Vermarktung hochtechnologischer Produkte.

Simone Zaha, die auch als Dozentin an der Privatuni in Seekirchen am Wallersee und in St. Pölten unterrichtet, war zuvor im Marketing bei den Konzernen KTM und ZEISS tätig und verfügt über ein weltweites Expertennetzwerk im Marketing und Vertrieb. "Mit ReWiRe ziehen wir die Kompetenzen für einen spezifischen Auftrag je nach Bedarf weltweit zusammen – dieses projektspezifische und professionelle Team-Setup ist für ein effektives und effizientes Marketing notwendig." So stammte das ReWiRe-Performance-Netzwerk in diesem Projekt aus den USA und mehreren europäischen Ländern. "Getroffen und ausgetauscht haben wir uns im Projektzeitraum online – und das ohne Schwierigkeiten", so Simone Zaha.

Man habe die neuesten digitalen Möglichkeiten im Marketing für das Projektziel nutzen können. "Wir schätzen den beträchtlichen Beitrag von ReWiRe zur erfolgreichen Einführung von Tescan Tensor sehr. Unser Transmissionenmikroskop ist aufgrund seiner Leistung und Benutzerfreundlichkeit ein Durchbruch auf diesem Markt. Der Beitrag des ReWiRe-Performance-Netzwerks umfasste die Gestaltung und Struktur unseres digitalen Auftritts, das Projektmanagement der Programmierung wie auch die Suchmaschinenoptimierung – und das mit den neuesten digitalen Möglichkeiten", sagt Dirk van der Wal, CMO der Tescan Orsay Holding.

Dank des Service sei es möglich, die verschiedenen Kundengruppen im Kaufprozess frühzeitig zu erkennen und anzusprechen. Das Mikroskop "Tescan Tensor" wird aktuell bereits im Ernst-Ruska-Centrum im deutschen Jülich und an der Universität von Leeds in England eingesetzt. Die internationale Markteinführung von Weltmarktneuheiten wie Mikroskopen um mehr als eine Million Euro lasse sich dank entsprechender Kenntnisse auch aus Regionen wie dem Innviertel erfolgreich umsetzen, so Simone Zaha. "Ein junges Start-up mitten im Bezirk Ried verbindet Experten aus aller Welt und bietet so modernste Marketinglösungen an." Mehr auf www.rewire-performance.com

