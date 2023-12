Abfallwirtschaft im Bezirk Braunau ist ab heute in weiblicher Hand

Von der Deponiekrise über den Müllnotstand hin zu einem vielbeachteten ASZ-System: In 32 Jahren als Geschäftsstellenleiter hat Georg Steidl viele Steine auf dem Weg zu einer modernen kommunalen Kreislaufwirtschaft aus dem Weg geräumt. So etwa hat er mit seinem BAV-Team die Sperrmüll- und Bioabfallsammlung eingeführt, ein neues Büro und insgesamt zehn Altstoffsammelzentren im Bezirk Braunau eröffnet. Nun übergibt Steidl die Leitung an seine langjährige Mitarbeiterin Petra Wagner. Die Wengerin ist keine Unbekannte in der Abfallwirtschaft: Seit 1999 arbeitet sie in der Abfallberatung, hat dutzende Schulklassen und Kindergartengruppen über Abfalltrennung und Recycling aufgeklärt und kümmert sich um die Personalagenden der mehr als 80 ASZ-Mitarbeiter. Mit 1. Dezember leitet sie den BAV Braunau.

"Ich übernehme den BAV in einer Zeit, in der die Kreislaufwirtschaft in aller Munde ist. Das ASZ-System, wie wir es in Oberösterreich betreiben, ist weltweit einzigartig und erfährt bewundernde Beachtung", sagt die 48-Jährige. Dieses System für die Zukunft weiterzuentwickeln, das sieht sie als ihre Aufgabe.

Wagner stehen acht Mitarbeiter und ein Vorstand, der aus gewählten, politischen Vertretern aller 46 Gemeinden besteht, zur Seite. Vorsitzender des Verbandes ist Bürgermeister Erich Priewasser aus Höhnhart: "Georg Steidl hat mit seinem Elan und Weitblick den BAV Braunau zu einem Vorzeigeverband in der Abfallwirtschaft weiterentwickelt. Ich bin froh, dass wir mit Petra Wagner eine erfahrene Mitarbeiterin für die Leitung gewinnen konnten."

Die Aufgabe des BAV ist die Sammlung und Verwertung von Wert- und Problemstoffen, sperrigen und biogenen Abfällen. Außerdem organisiert der BAV die Behandlung der Hausabfälle und ist in der Abfallberatung tätig. Im Bezirk gibt es zehn Abfallsammelzentren und in Ostermiething auch einen Gebrauchtwarenmarkt.

