Entlaufene Kuh verletzte einen Radfahrer in Ried schwer

„Wie oft kommt eine Kuh aus? Und dann noch zweimal an einem Tag. Es war definitiv ein ungewöhnlicher Einsatztag für uns“, sagte Florian Schmidbauer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ried, gestern im OÖN-Gespräch. Am Montag wurden die Einsatzkräfte um kurz nach halb acht Uhr früh das erste Mal zum Messegelände gerufen. Dort war am Gelände des Fleckviehzuchtverbandes (FIH) ein Kalb bei Verladearbeiten entkommen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sperrten das Messeareal ab. Mithilfe von Mitarbeitern des FIH konnte das Tier nach rund einer Stunde wieder zurück in den Stall gebracht werden, die OÖN haben berichtet.

Die Ruhe währte nicht lange. Um kurz nach 15 Uhr mussten die Blaulichtorganisationen erneut zum Messegelände ausrücken. Abermals entkam bei Verladearbeiten eine Kuh, die Richtung Stadion die Flucht ergriff. Im Bereich der Brucknerstraße wurden vier Personen verletzt, unter anderem beim Versuch, die Kuh einzufangen. Drei Personen wurden zur Abklärung ins Spital gebracht.

Älterer Mann schwer verletzt

Ein älterer Mann, der mit dem Fahrrad unterwegs war, wurde von der Kuh schwer verletzt. Das bestätigte Christian Dobler-Strehle, Bezirksgeschäftsleiter, am Dienstag auf Anfrage der OÖNachrichten. Der Radfahrer wird auf der Intensivstation behandelt, er konnte noch nicht befragt werden.

Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Polizei Ermittlungen in Richtung Fahrlässigkeit aufnehmen wird.

