Entlaufene Kühe hielten Einsatzkräfte in Ried auf Trab: 4 Verletzte

Alle Hände voll zu tun hatten die Einsatzkräfte am Montag in Ried

Um kurz nach halb acht Uhr früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Ried am Montag mit dem Einsatzstichwort "Entlaufenes Tier" ins Messegelände alarmiert. Laut Information der FF Ried war am Gelände des Fleckviehzuchtverbandes (FIH) ein Kalb bei Verladearbeiten entkommen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sperrten das Messeareal ab. Mit Hilfe von Mitarbeitern des FIH konnte das Tier nach rund einer Stunde wieder zurück in den Stall gebracht werden.

Damit nicht genug, denn um 15.11 Uhr musste die Feuerwehr laut eigenen Angaben erneut ins Messegelände ausrücken. Erneut war es bei Verladearbeiten zu einem Zwischenfall auf dem Gelände des FIH gekommen. Die Kuh lief stadteinwärts. "Im Bereich der Brucknerstraße wurden beim Fluchtversuch leider vier Menschen leicht verletzt. Diese wurden vom Roten Kreuz versorgt", heißt es von der FF Ried. Anschließend lief die aggressive Kuh glücklicherweise in einen Innenhof, der abgesperrt werden konnte. Erst nachdem das Tier mit mehreren Betäubungspfeilen ruhig gestellt wurde, konnte es eingefangen und abtransportiert werden.

