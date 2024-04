Waldzeller lief 160 Kilometer in 24 Stunden

Dort wurden die Ultraläufer stündlich auf eine 6,7 Kilometer lange Runde geschickt – so lange, bis der letzte Läufer aufgibt. Es war der Auftakt zu einer sechsteiligen Laufserie, wobei die Veranstaltungen immer in anderen Bundesländern stattfinden. Der 45-jährige Steinhofer absolvierte in 24 Stunden 24 Runden auf Asphalt- und Schotterwegen und lief dabei 160 Kilometer bei rund 3200 Höhenmetern. Am Ende landete der LG-Innviertel-Athlet auf Rang neun von insgesamt 160 Startern. Die Teilnehmer reisten aus ganz Österreich und Deutschland an.

"Es war einmal mehr eine sehr familiäre und freundschaftliche Veranstaltung. Dadurch, dass sich ein Großteil der Teilnehmer bereits gut kennt, kommt auch das Gesellschaftliche nicht zu kurz", sagt Steinhofer.

