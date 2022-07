Waldzell: Dorffest kehrt zurück

Ein neu formiertes Organisationsteam soll die Planungen übernehmen und ein attraktives Musik- und Rahmenprogramm auf die Beine stellen. Fixiert ist bereits eine "Legendenwanderung" in Zusammenarbeit mit den OÖNachrichten, Andi Goldberger und Jaci Seifriedsberger werden am Sonntag, 31. Juli, bei einer sechs Kilometer langen und leichten Wanderung die Teilnehmenden begleiten. Start ist um 9 Uhr beim Gemeindeamt Waldzell. Unter allen Wanderfreudigen wird ein Wochenende für zwei Personen im Strasser-Hof in Straß im Straßertal verlost.

Besonderes Augenmerk werde beim Dorffest in Zusammenarbeit mit der Tourismusregion Innviertel heuer auf die Kinder gelegt, so soll am Gemeindeparkplatz ein Vergnügungspark mit Hüpfburg, Bungytrampolin und Kinderkarussell aufgebaut werden. Zusätzlich ist eine mobile Sprungschanze für Kids angedacht. Und es soll wieder eine große Tombola, ein Oldtimer-Traktorentreffen und ein Open Air samt Feuerwerk geben.