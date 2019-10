Im Landeskrankenhaus (LKH) Schärding informiert der Allgemeinmediziner und Autor Günther Loewit am Mittwoch, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr über den Umgang der Gesellschaft mit dem Sterben. In seinem Buch "Sterben – Zwischen Würde und Geschäft" hinterfragt der Mediziner den Sinn der Sterbe-Wirtschaft. Sein Buch soll aber auch Trost spenden und einen Teil dazu beitragen, den Umgang mit Sterben und Tod erträglicher zu machen. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem mobilen Palliativteam des Roten Kreuzes und dem Konsiliar-Team Palliative Care des Klinikums Schärding durchgeführt. Im Anschluss beantwortet der Experte Fragen zum Thema. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vortrag "Sterben – Zwischen Würde und Geschäft" am Mittwoch, 23. Oktober, 19:30 Uhr, Veranstaltungssaal (EG) LKH Schärding

