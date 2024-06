Volleyball: Österreich empfängt am Donnerstag in Ried Israel

Österreich will auch am Donnerstag in Ried jubeln

Österreich trifft im Endspiel der Silver League auf Israel. Die beiden Gruppenspiele haben die Österreicher gegen Israel verloren. "Die Vorfreude auf das Spiel in Ried ist groß. Ich hoffe, die Halle wird voll sein", sagte Nationalspieler Max Thaller. "Wir müssen in der Annahme besser sein. Ich glaube, dass wir in allen Elementen auf einem guten Niveau spielen können", sagt Nationaltrainer Radovan Gacic. Karten für das Spiel morgen Abend gibt es online unter ticketmaster.at – die Karten kosten im Vorverkauf 17 Euro (Vollpreis) beziehungsweise zwölf Euro (ermäßigt). An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro bzw. 15 Euro. Foto: GEPA

