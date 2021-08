Videokontrolle in der Schulstraße?

"Die Stadtgemeinde steht laufend in Kontakt mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft und der Polizeiinspektion Schärding. Trotz höherer Polizeipräsenz ist dieses Problem offenbar nicht so einfach in den Griff zu bekommen", so Angerer.

Jetzt werde die technische und rechtliche Umsetzungsmöglichkeit von Videoaufzeichnungen im betroffenen Bereich geprüft. Liegen dazu Ergebnisse vor, werde er das Gespräch mit den anderen Parteien suchen, so Angerer.