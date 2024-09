Versuchter Mord mit Schraubenzieher? "Er wollte niemanden umbringen!"

CentDer Vorfall ereignete sich in einem Pizza-Kebaplokal in Ried. Dabei erlitt dieser lebensgefährliche Verletzungen an der Lunge. Der Tat dürfte ein langer Streit der beiden Männer vorausgegangen sein. Die Geschäfte des gemeinsamen Lokals liefen schlecht, das Verhältnis der ehemaligen Freunde verschlechterte sich nach und nach. „Das Video wird mehr als tausend Worte aussagen“, sagte Staatsanwalt Paul Fellner beim Vortrag der Anklage. „Nach neun Stichen kam es erneut zu einem Gerangel zwischen dem Angeklagten und dem Opfer. Der Angeklagte holte aus und rammte dem Opfer den Schraubenzieher mit viel Druck in das rechte hintere Schulterblatt“, sagte Fellner. Der Schwiegervater des Angeklagten, der als Mittäter dabei war, wird gesondert verfolgt. Schon Monate zuvor habe es schriftliche Drohungen gegeben. "Sinngemäß drohte der Angeklagte dem Opfer, dass er ihn Blut husten lasse und er wisse, wie man das Geld rauspressen werde", sagte Staatsanwalt Fellner.

Schlüssel des Beweisverfahrens dürfte ein Video der Tat werden. „Man muss sich das Video mehrfach anschauen, da werden sie auf entscheidende Details draufkommen“, sagte Verteidiger Andreas Mauhart. „Mein Mandant hat in seinem ganzen Leben von der Jugend an bis jetzt durchgearbeitet. Sein Nachteil ist, dass er nicht der Hellste ist. Er kann bis heute nicht Deutsch und wird keinen Nobelpreis kriegen. Er kennt sich auch in der Buchhaltung nicht aus. Er ist aber ein fleißiger Arbeiter, der Kebap und Pizza machen kann“, sagte Mauhart.

Das Opfer habe die Naivität des Angeklagten, der wie ein Tier sieben Tage die Woche gearbeitet habe, schamlos ausgenutzt, vor allem finanziell. Plötzlich sei die Polizei vor der Tür seines Mandanten gestanden und habe ihm mitgeteilt, dass er von nun an gepfändet werde. „Er fiel aus allen Wolken“, sagte Mauhart. Sein Mandant habe seine Firma und Ersparnisse verloren. „Ja, den Schraubenzieher hat mein Mandant bewusst mitgenommen, um sich, falls es Ärger gibt, verteidigen zu können. Er hat gegenüber der Polizei gesagt, dass er kein Messer genommen habe, damit nichts Schlimmes passiert“, sagte Mauhart. „Ja, mein Mandant wollte ihn verletzten, das hat er bei der Polizei auch so gesagt, aber er wollte nie jemand umbringen. Er war ein Hund, den man so lange getreten hat, bis er zugeschnappt hat“, sagte Mauhart, der mit schwerer Körperverletzung argumentiert.

"Ich bereue das Ganze", sagte der Angeklagte zu Beginn seiner Befragung. Er habe aber nicht die Absicht gehabt, seinen ehemaligen Geschäftspartner zu töten. Der 37-Jährige bekannte sich zum Vorwurf des versuchten Mordes nicht schuldig, zu einer absichtlichen schweren Körperverletzung schon.

Sein ehemaliger Geschäftspartner sei spielsüchtig gewesen, 340.000 Euro seien so abhanden gekommen. Er sei von ihm mehr oder weniger bestohlen und immer wieder belogen worden, sagte der Angeklagte. "Sie kennen ihn nicht. Wenn er hier eine Stunde redet, werden Sie ihm ihr Geld übergeben. Er kann Leute hochprofessionell manipulieren", sagte der Angeklagte zum vorsitzenden Richter des Geschworenensenats, Andreas Rumplmayr. Er selber sei leider ein "dummer Mensch, ein Esel" gewesen" sparte der 37-Jährige nicht mit Selbstkritik. Er sei selber vom Opfer wiederholt bedroht worden, sagte der Angeklagte, dessen Aussagen von einem Dolmetscher übersetzt werden.

Den Schraubenzieher habe er sich, nachdem er die Batterie für ein Spielzeug seines Kindes getauscht hatte, eingeschoben. "In einem Dönergeschäft gibt es viele Messer", rechtfertigte sich der Beschuldigte. Eine Aussage, die Spielraum für Interpretationen zuließ. "Ich habe erst im Fahrzeug bemerkt, dass ich ihn mithabe, ihn dann aber nicht mithabe, sagte der Angeklagte auf Nachfrage von Richter Rumplmayr. "Bei der Polizei haben sie offenbar ausgesagt, dass sie den Schraubenzieher, aber kein Messer bewusst von daheim mitgenommen haben", führte Rumplmayr ins Treffen. "Ich hätte von daheim ein 20 Zentimeter langes Messer mitnehmen können. Mit zwei Stichen wäre es erledigt gewesen", sagte der Beschuldigte.

Sein ehemaliger Geschäftspartner sei zuerst auf ihn losgegangen. Es habe sich eine Rangelei entwickelt. Er sei unterlegen gewesen. "Ich habe den Schraubenzieher rausgenommen, die Augen zugemacht und eingestochen, weil ich Angst hatte. Wohin, weiß ich nicht. Es war eine Dummheit von mir, aber ich habe geglaubt, dass er ein Messer hat, sagte der 37-Jährige, der seit der Tat in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft sitzt. Er sei, weil er so dreist betrogen wurde, "sehr zornig" gewesen, räumte er ein.

Er sei der Meinung gewesen, dass sein Kontrahent ein Messer gehabt habe. "Gesehen habe ich das aber nicht", sagte der Beschuldigte, der immer wieder betonte, völlig über den Tisch gezogen worden zu sein. "Sie haben gesagt, dass sie die Augen geschlossen hatten. Ist es nicht gefährlich, die Augen geschlossen zu haben, wenn man glaubt, dass der Kontrahent ein Messer hat", zeigte sich die beisitzende Richterin Sonja Hofbauer eher verwundert.

