Schraubenzieher-Attacke in Pizza-Kebap-Lokal: Anklage wegen versuchten Mordes

Zehn Mal soll ein 37-Jähriger am 28. April in einem Pizza-Kebap-Lokal in Ried mit einem Schlitzschraubenzieher mit einer Klingenlänge von rund acht Zentimeter auf einen ehemaligen Geschäftspartner eingestochen haben, die OÖN haben berichtet. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Ried Anklage wegen versuchten Mordes eingebracht.