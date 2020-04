Veranstaltungen, die der Krise zum Opfer fallen

Bis Ende Juni dürfen keine Veranstaltungen stattfinden. Auch im Innviertel zieht diese Maßnahme viele Absagen und Verschiebungen größerer Veranstaltungen nach sich:

Der Braunauer Kultursommer kann nicht wie geplant stattfinden: Wegen einer verkürzten Vorbereitungszeit und der Planungsunsicherheit hat die Leitung des "bauhoftheaters braunau" entschieden, den Braunauer Kultursommer 2020 auf 2021 zu verschieben. Das betrifft die Theaterproduktion "Ein Sommernachtstraum", die Kindertheaterproduktion "Tom Sawyers Abenteuer" sowie das Eröffnungskonzert am Platzl der Band Mo’Horizons. Die geplanten Musikevents im Juli sind aufgrund bestehender Verträge noch nicht abgesagt, aber mit großem Fragezeichen versehen. "Wir möchten nichts Halbgares kredenzen. Die Qualität der Produktionen und das Rundherum müssen schon passen", sagt Robert Ortner, Obmann des "bauhoftheaters braunau". Um spontan agieren zu können, sind kleinere Events, wie Straßentheater, -musik und Literatur, geplant. "Falls auch im Sommer keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, sind wir für Herbst/Winter gerüstet." Kleinere, projektfinanzierte Vereine wie das "bauhoftheater braunau" trifft das Veranstaltungsverbot besonders. Um die laufenden Kosten abzudecken und das Bestehen des Vereins zu sichern, wird dieser Spendenmöglichkeiten anbieten.

Alle drei Musikkapellen, Mining, Weilbach und Zell an der Pram, die heuer ein Bezirksmusikfest ausgetragen hätten, müssen diese nun absagen bzw. verschieben. "Trotz der Absage bzw. der Verschiebung auf nächstes Jahr, blicke ich positiv in die Zukunft. Unsere Planung für das 115-jährige Jubiläum, das zugleich der feierliche Rahmen für das 62. Bezirksmusikfest Braunau ist, war schon weit fortgeschritten. Die Mininger Musi wird die zusätzlich gewonnene Planungszeit kreativ nützen, damit wir 2021 ein wunderschönes, blasmusikalisches Festwochenende mit unseren Besuchern feiern können", sagt Andreas Mayrböck, Obmann der Trachtenmusikkapelle Mining. Neuer Termin für das Musikfest, bei dem die OÖNachrichten Medienpartner sind, ist das letzte Juni-Wochenende (25. bis 27. Juni) 2021. Auch weitere Veranstaltungen der Musikkapellen, wie der Frühjahrsbläsertag in Uttendorf oder das Munderfinger Musikfest, können heuer nicht stattfinden.

Der Auftakt des Brunnenthaler Konzertsommers am 10. Mai ist abgesagt, die weiteren Konzerte sind für Juni bis August geplant. "Sollten Konzerte aus bekannten Gründen nicht stattfinden können, werden wir eine Nachricht auf konzertsommer.brunnenthal.at hinterlassen", sagt Helene Pürmayr, künstlerische Leiterin.

Wie bereits berichtet, wird auch das Festival "Woodstock der Blasmusik" in Ort im Innkreis heuer nicht stattfinden. "Eine Absage, gerade im Jubiläumsjahr, ist für das gesamte Team mehr als schmerzlich, die Gesundheit geht aber selbstverständlich vor", betont Veranstalter Simon Ertl.

Die LEADER-Regionen des Innviertels und der Verein "Wie’s Innviertel schmeckt" hätten heuer auf die Burg Obernberg zum Genussfest geladen. Die Veranstaltung, bei der die OÖN Medienpartner sind, wird nun auf nächstes Jahr, 12. Juni 2021, verschoben.

Beim "Ball der Oberösterreicher", der am 9. Mai im Wiener Rathaus stattgefunden hätte und nun abgesagt werden muss, wäre das Innviertel als Partnerregion im Rampenlicht gestanden. "Wir bedauern dies, sehen uns aber dazu verpflichtet, einen Beitrag zum Wohle der Gäste zu leisten", heißt es auf der Homepage.

Überblick über abgesagte Veranstaltungen im Innviertel

Bezirksmusikfest Mining

Verschoben von 26. bis 28. Juni 2020 auf 25. bis 27. Juni 2021.

Bezirksmusikfest Weilbach

Verschoben von 19. bis 21. Juni 2020 auf 18. bis 20. Juni 2021.

Bezirksmusikfest Zell a. d. Pram

Verschoben von 10. bis 12. Juli 2020 auf 9. bis 11. Juli 2021.

Musikfest mit Marschwertung in Munderfing

von 11. Juni bis 14. Juni – Abgesagt.

Frühjahrsbläsertag

25. April,Uttendorf – Abgesagt.

Braunauer Kultursommer

Verschoben von 19. Juni bis 15. August auf einen späteren Zeitpunkt. Das bauhoftheater braunau wird über die Entwicklungen informieren. Die Theaterproduktion „Sommernachtstraum“ findet heuer nicht statt.

Inntöne-Jazzfestival:

29. bis 31. Mai – Verschoben. Neuer Termin wird noch auf der Website inntoene.at bekannt gegeben.

Gemma Innvierteln

Genussfest, Burg Obernberg – Verschoben von 13. Juni 2020 auf 12. Juni 2021.

Woodstock der Blasmusik

Ort im Innkreis – Verschoben von 25. Juni bis 28. Juni 2020 auf 1. bis 4. Juli 2021.

Afrika Festival in Mining

Schloss Mamling – Verschoben von 3. bis 5. Juli 2020 auf 2021.

Brunnenthaler Konzertsommer

10. Mai bis 30. August: Über Verschiebungen/Absagen wird auf der Homepage www.konzertsommer.brunnenthal.at informiert.

23. Festspielsommer Seeham

Die Juni- und Julitermine auf der Seebühne Seeham sind abgesagt. Ob zu einem späteren Zeitpunkt heuer noch Termine stattfinden können, ist derzeit noch offen.

Ball der Oberösterreicher

am 19. Mai im Wiener Rathaus (mit Innviertel-Schwerpunkt) – Abgesagt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Lisa Penz l.penz@nachrichten.at