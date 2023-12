UVC Ried feierte 3:1-Heimsieg gegen Sokol Wien

Einen wichtigen 3:1-Erfolg feierten die Volleyballer des UVC McDonald’s Ried am Samstagabend gegen Sokol Wien. Die Rieder gewannen die ersten beiden Sätze relativ klar mit 25:20 und 25:17. Sokol Wien gab nicht auf und wurde immer stärker. Der dritte Durchgang ging mit 25:21 an die Gäste. Im vierten Satz wurde den Fans im Volleydome ein Spiel auf Augenhöhe geboten. Die Rieder hatten letztendlich mit 27:25 das bessere Ende für sich. "Besonders in den entscheidenden Momenten haben wir Kampfgeist bewiesen. Die Unterstützung der Fans war großartig", sagte Trainer Manuel Leitgeb. Foto: Wakolbinger

