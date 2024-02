"Unfassbar kaltherzig": 4 Meerschweinchen auf Wiese ausgesetzt

Von einer "unfassbar kaltherzigen Tat" berichten die Tierschützer der Pfotenhilfe Lochen im Innviertel am Donnerstag: Mitten in einer Wiese bei Fürstenbrunn in der Salzburger Gemeinde Grödig wurden vier Meerschweinchen-Damen in einem Karton einfach zurückgelassen. Die Nager hatten Glück im Unglück: Ein Tierfreund entdeckte die Kiste, fasste sich ein Herz und brachte die flauschigen Findelkinder zum Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen am See (Bezirk Braunau am Inn).

"Skrupellos ausgesetzt"

"Kürzlich stand ein Salzburger mit einem Karton voller Meerschweinchen vor der Tür. Die Tiere sind offenbar skrupellos ausgesetzt worden", sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler. Sie und ihre Mitarbeiter kümmern sich nun um das Quartett. Der Fellzustand deute darauf hin, dass die Meerschweinchen aus Innenhaltung stammen und daher wegen Nahrungsmangel und den aktuellen Nachttemperaturen kaum überlebt hätten. "Neben den derzeitigen nächtlichen Temperaturen um die null Grad wäre auch die aktuell intensive Mist- und Gülleausbringung lebensgefährlich für die vier Opfer gewesen", sagt Stadler.

Tierschützer bitten um Hinweise

Jetzt wird nach Hinweisen auf den Täter gesucht. Das Aussetzen von Tieren ist mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist, wenn diese zum Überleben in Freiheit nicht fähig sind. "Wichtig wäre auch zu wissen, wie die Tiere gehalten wurden, ob es noch weitere Verstoßene gibt und ob sie möglicherweise trächtig sind", bittet Stadler um Hinweise über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at.

In einem kleinen Karton auf einer Wiese wurden die Nager zurückgelassen. Bild: Pfotenhilfe Lochen

Lokalisierung: Die Tiere waren auf einer Wiese bei Fürstenbrunn nahe Salzburg gefunden worden

