Unfall mit Traktor in Lohnsburg: 16-Jährige schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Traktor kam es am Sonntag gegen 22:20 Uhr in Lohnsburg (Bezirk Ried im Innkreis). Eine 16-Jährige lenkte den Traktor ihres Vaters auf der Hochkuchler Gemeindestraße Richtung Lohnsburg. In einer starken Linkskurve kam sie ins Schleudern und dabei rechts von der Fahrbahn ab.

Der Traktor überschlug sich und kam auf dem Dach liegend an einem Baum zum Stillstand. Die 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ihr 22-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Ried wurde leicht verletzt. Beide wurden von der Rettung ins Krankenhaus Ried gebracht.

