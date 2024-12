Dieselfilm auf der Fahrbahn: Lenker (18) geriet in Mauerkirchen ins Schleudern - Frontalkollision

Gegen 15:30 Uhr geriet ein 18-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Braunau in einer Rechtskurve auf der L1053 ins Schleudern. Der junge Mann war mit seinem Pkw aus Richtung Burgkirchen kommend in Richtung Mauerkirchen unterwegs, als er aufgrund der feuchten Fahrbahn und einer Dieselfilmspur die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, der von einem 26-jährigen Mann aus dem Bezirk Braunau gelenkt wurde.

Bei dem Zusammenstoß erlitten der 18-Jährige, der 26-jährige Fahrer sowie dessen 23-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Alle drei wurden ins Krankenhaus Braunau gebracht. Die Dieselspur entstand aufgrund eines defekten Pkw-Tanks, berichtete die Polizei.

