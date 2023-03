Umstrittene 30er-Zone in Ried: "Waren uns relativ sicher, dass wir im Recht sind"

Hohe Wellen schlug der OÖN-Bericht über die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) zur 30er-Zone in der Braunauer Straße in Ried. Der Artikel wurde allein auf nachrichten.at rund 25.000 Mal gelesen. Mehr als 10.000 Autofahrer wurden vor rund zwei Jahren in einer neu verordneten 30er-Zone von einem mobilen Radargerät geblitzt. Viele Autofahrer fuhren mehr als zehn Mal ins Radar, der Spitzenreiter schaffte gar 18 Strafzettel.