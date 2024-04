Trennung bringt keine großen Veränderungen

Der Schach-Klub Taufkirchen an der Pram wurde 1970 gegründet. In den vergangenen 39 Jahren traten die Taufkirchner Schachspieler gemeinsam mit jenen aus Münzkirchen unter dem Namen Spielgemeinschaft Sauwald auf. Nun hat jedoch die Union Münzkirchen anlässlich einer internen Restrukturierung die Auflösung ihrer Schachsektion beschlossen. Damit ist die Spielgemeinschaft Sauwald Geschichte. Taufkirchen wird als eigenständiger Schach-Klub den Spielbetrieb aufrechterhalten und bleibt weiterhin in allen Ligen mit allen Mannschaften vertreten.

Keine großen Veränderungen

"Die Trennung ging im besten Einvernehmen über die Bühne", sagt Dietmar Hiermann, Obmann des Schach-Klubs Taufkirchen. Große Veränderung wird die Neuausrichtung nicht mit sich bringen, denn der Schwerpunkt der SPG lag in Taufkirchen. "Der Großteil hat sich hauptsächlich bei uns abgespielt. Es gab auch Bewerbe, die in Münzkirchen ausgetragen wurden, aber dies war eher eine Seltenheit", sagt Hiermann. Die größte Änderung ist laut ihm der Vereinsname. "Sonst bleibt eigentlich alles beim Alten. Wir werden auch in Zukunft mit sechs Mannschaften an der Meisterschaft teilnehmen."

Ein großes Augenmerk wurde bei der SPG auf den Nachwuchs gelegt. Das wird sich in Zukunft auch nicht ändern, wie Hiermann verrät: "Derzeit spielen 20 Nachwuchs-Schachspieler bei uns. Trainiert wird einmal pro Woche im Zuge der Vereinsabende." Weitere Trainings werden individuell abgehalten. Dass die Nachwuchsarbeit Früchte trägt, sieht man an den Erfolgen, die die Nachwuchsspieler seit vielen Jahren einfahren. Einer, der zu den ganz großen Nachwuchshoffnungen des Schach-Klubs gehört, ist der 12-jährige Liam Matthias. Er gilt als eines der größten Talente des Landes. Liam wurde schon Jugendlandesmeister und sammelte zahlreiche Stockerlplätze bei Schachturnieren in ganz Österreich. Hiermann traut ihm eine erfolgreiche Karriere zu. "Liam ist ein riesengroßes Talent. Trotz seiner erst zwölf Jahre spielt er schon sehr routiniert. Aus ihm kann ein sehr guter Schachspieler werden. Wichtig ist, dass er den Spaß am Sport nicht verliert und sich nicht zu sehr unter Druck setzt."

Um ein guter Schachspieler zu werden, wird Talent benötigt, aber nicht nur. "Als Kind wurde mir gesagt, ich hätte zu wenig Talent. Doch durch großen Ehrgeiz und sehr viel Training habe ich es bis in die Bundesliga geschafft. Wer viel trainiert, wird einfach im Laufe der Zeit besser. Das ist in jeder Sportart so, auch beim Schach", sagt Hiermann mit einem Lächeln. Obwohl er bereits seit 1978 beim Verein aktiv ist, denkt er noch lange nicht ans Aufhören. "Für mich ist Schachspielen eine Entspannung. Mehrtägige Turniere sind wie Urlaub", sagt Hiermann.

Das nächste Schachturnier in Taufkirchen findet vom 19. bis 21. April statt. Dabei wird die Abschlussrunde der zweiten Bundesliga Mitte ausgetragen. Mit von der Partie ist auch ein Team des Schach-Klubs Taufkirchen.

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic