Total regional: "GisiReLa" in Eitzing wurde eröffnet

Nahversorgung auf andere Art und Weise – das bietet seit einigen Tagen das GisiReLa, ein regionaler Selbstbedienungsladen, in Eitzing. Dort wurde vergangenen Freitag der vierte Laden dieser Art im Innviertel eröffnet. Nach St. Willibald, Diersbach und Eggerding ist dieses Nahversorgerkonzept nun auch im Bezirk Ried vertreten. Im ehemaligen Raiffeisenbankgebäude wird nun mit regionalen Lebensmitteln gehandelt.

In GisiReLa-Feinkostgeschäften finden Feinschmecker eine Auswahl an regionalen Lebensmitteln, die es so in keinem Supermarkt gibt. 30 oberösterreichische Bauern und Manufakturen liefern täglich frisches Brot und Gebäck, schmackhaftes Fleisch, Wurst, gesunde Milchprodukte, selbstgemachte Nudeln, raffiniert Eingemachtes sowie qualitätsvolle Fertiggerichte, Snacks und Süßigkeiten – alles aus einem Umkreis von 30 Kilometer. Die ganze Woche über finden Genießer hier verschiedenste Schmankerl, ohne mehrere Bauernmärkte oder Hofläden abklappern zu müssen, wie die Betreiber versichern.

Damit regionale Lebensmittel leistbar bleiben und auch die Produzenten einen fairen Preis erhalten, setzt GisiReLa auf schlanke Strukturen im Regionalladen, wie die Betreiber sagen. Auf nur 30 Quadratmetern bedient sich – und kassiert – der Kunde selbst. Eine einfach zu bedienende Kassa erlaubt sowohl Bankomat- als auch Barzahlung und gibt Wechselgeld. Sollte einmal ein Problem auftreten, hilft ein Mitarbeiter per Fernsprecheinrichtung weiter.

