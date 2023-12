220.000 Euro Beute: Einbrecherbande im lnnviertel geschnappt

Die drei Rumänen im Alter von 35, 39 und 41 Jahren hatten sich erst vor Kurzem in einer Wohnung in Taufkirchen an der Pram einquartiert und von dort aus ihre Taten geplant. Das Einbrecher-Trio war im Oktober in insgesamt 22 Firmen und Baucontainer im Bezirk Schärding eingestiegen und hatte dort hochwertiges Werkzeug gestohlen. Der Wert der Beute liegt im sechsstelligen, der Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Täter stahlen auch ein Auto und eine große Menge Diesel, um zu den Tatorten zu gelangen.

Die Beute versteckten die Männer meist in der Nähe der Tatorte. Erst später holten sie die Werkzeuge ab, brachten sie vermutlich nach Rumänien und verkauften sie dort weiter.

Ende Oktober wurde die Einbrecherbande bei der Ausreise festgenommen, dabei wurde auch Diebesgut sichergestellt. Eine 27-jährige Österreicherin, die ihre Wohnung in Taufkirchen für die Rumänen zur Verfügung stellte und mit diesen dort wohnte, wurde während der Hausdurchsuchung aufgegriffen. Die drei Männer wurden in die Justizanstalt Ried gebracht.

