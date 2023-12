Steyrer rastete bei Auffahrunfall in Braunau aus

Der 32-Jährige war mit seiner Frau und den beiden Kleinkindern Freitag Nachmittag in Braunau auf der Bahnhofstraße unterwegs. An einer roten Ampel hielt er an. Hinter dem Steyrer fuhr ein 32-Jähriger aus Braunau. Auch er wollte anhalten, sein Auto geriet aber ins Rutschen und kollidierte mit dem Wagen des Steyrers. Dieser verließ daraufhin sein Auto, ging zum Auto des Braunauers, öffnete die Fahrertür, packte den Mann und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Er bedrohte und beschimpfte seinen Unfallgegner.

Zeugen riefen daraufhin die Polizei und zwei Streifen der Polizei Braunau waren kurz darauf am Unfallort. Der Steyrer war kaum zu beruhigen, er beschimpfte die Beamten während der Unfallaufnahme. Wegen seines aggressiven Verhaltens und weil er nicht aufhörte, den Braunauer wüst zu beschimpfen, wurde der Steyrer abgemahnt. Er bestritt zudem, Fahrer des Autos gewesen zu sein und erklärte, seine Frau hab den Wagen gelenkt. Zeugenaussagen bestätigten allerdings, dass der Steyrer gefahren war. Ein Alkotest ergab schließlich 0,7 Promille.

Der Steyrer wird aufgrund der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung der Staatsanwaltschaft Ried, sowie aufgrund des Nichtmitwirkens an der Sachverhaltsfeststellung, sowie aufgrund der Alkoholisierung der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt. Der PKW-Lenker aus dem Bezirk Braunau wird der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt, da er an seinem PKW Sommerreifen verwendete. An den beiden Autos entstand geringer Sachschaden .

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.