Steht im "Frieda" demnächst der "letzte Tanz" bevor?

Seit 30 Jahren ist Gastronom Thomas Altendorfer ein Fixpunkt der Rieder Gastronomieszene. Aktuell betreibt er das "OX" im Starmovie sowie das erst am 2. Dezember 2022 eröffnete Tanzlokal Frieda in Tumeltsham. "Es gibt viele Beispiele dafür, dass so etwas sehr gut angenommen wird und bestens funktioniert", sagte Altendorfer vor etwas mehr als einem Jahr im OÖN-Gespräch.