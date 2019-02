Sport & Fun: 60 Sportarten können ausprobiert werden

RIED, INNVIERTEL. 20.000 Besucher werden erwartet – Freier Eintritt am Freitag.

Vollste Konzentration beim Slalom-Parcour über die Langbank. Bild: Messe Ried

Auf einer Fläche von rund 15.000 Quadratmetern können die Besucher der 13. Sport & Fun-Messe von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. März, 60 Sportarten ausprobieren. Die Messe bietet dabei auch unzählige Möglichkeiten zum Erleben und Einkaufen. Auch das Rahmenprogramm lässt keine Wünsche offen und lädt zum aktiven Mitmachen ein.

"Es freut mich sehr, dass sich die Sport & Fun größer denn je präsentiert. Heuer konnte erstmals die Eishalle in die Messe integriert werden und lockt mit einem tollen Rahmenprogramm. Ideale Voraussetzungen für einen Familiensporttag", freut sich Projektleiter Fabian Berneder.

Wie schon in den vergangenen Jahren steht der Freitag wieder ganz im Zeichen der Jugend. Dank einer Kooperation mit Fill Gurten ist der Eintritt für alle Besucher gratis. Die Organisatoren erwarten am ersten Tag rund 5000 Kinder und Jugendliche in den Messehallen.

Erstmals in Österreich ist die sichere Überschlagsschaukel "Highloop" ausgestellt. Das Gerät bereitet Amateuren und Extremsportlern gleichermaßen Spaß. Es besteht die Möglichkeit, Höhe und Überschlag individuell zu steuern. Durch Muskelkraft, mentale Stärke und Willen kommen die Besucher dabei nicht nur an die eigenen Grenzen, sie verbrennen beim Schaukeln auch eine Menge Kalorien.

Die Halle 17 widmet sich ausschließlich dem Thema Rad. Ob als Mobilitätsmittel oder Freizeitgerät – auf der Messe findet man die neuesten Modelle von namhaften Herstellern und Start-Ups. Erstmals ist auch KTM Fahrrad mit den Neuheiten direkt vertreten. Das innovative Start-up-Unternehmen "My Esel", bekannt aus der TV-Show "2 Minuten, 2 Millionen", präsentiert maßgefertigte Holzfahrräder, Renn- und Tourenräder.

Am Samstag, 9. März, präsentieren der OÖ. Fußballverband und die Gebietskrankenkasse in Halle 19 einen neuen Ernährungsratgeber und "Gaberl dich fit", einen kostenlosen Vereincoaching-Workshop rund um gesunde Ernährung für Trainer, Aktive und Eltern von Nachwuchsspielern.

Eröffnet wird die Messe von Sportminister und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. "Wir haben die Zusage und freuen uns, dass die Sport & Fun heuer erstmals von einem Sportminister eröffnet wird", so Messedirektor Helmut Slezak.

Sport & Fun von Freitag, 8. März (10 bis 16 Uhr), bis Sonntag, 10. März (10 bis 17 Uhr). Alle Infos unter www.sportundfun.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema