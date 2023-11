Spital Braunau mit Willkommenstagen

Aufgrund der hohen Anzahl an Neuzugängen veranstaltete das Krankenhaus Braunau am 15. November einen zusätzlichen Willkommenstag, bei dem mehr als 70 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßt werden konnten. Diese traten von September bis November ihren Dienst an. Das Krankenhaus Braunau zählt mit derzeit rund 1580 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern im Bezirk Braunau.

"Wir hatten jetzt innerhalb von zwei Monaten zwei Willkommenstage mit insgesamt rund 130 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es freut uns sehr, dass sich innerhalb so kurzer Zeit so viele Menschen für das Krankenhaus Braunau als Arbeitgeber entschieden haben. Das zeigt, dass wir trotz der aktuell schwierigen Situation im Personalbereich ein attraktiver und beliebter Arbeitgeber sind. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern bei uns im Haus bedanken, die mit ihrem großartigen Engagement dazu beigetragen haben", sagt Erwin Windischbauer, Geschäftsführer des Braunauer Spitals.

Beim Willkommenstag informierte Windischbauer über die wichtigsten Zahlen und Fakten des Krankenhauses, über dessen Geschichte und das Leitbild des Hauses. Auch über den Neubau des Bauteils 10, der im kommenden Jahr eröffnet wird, informierte der Geschäftsführer.

Krankenhaus-Braunau-Oberin Schwester Katharina Franz stellte den neuen Kollegen den Orden der Franziskanerinnen von Vöcklabruck vor.

