"Spektakulär und unvergleichlich": Am Mehrnbacher "Güpl" warten wieder heiße Motocross-Rennen

Eine tolle Kulisse, eine einzigartige Strecke, viele spannende Rennen – "und wahrscheinlich wieder Temperaturen von mehr als 30 Grad": Das wird laut HSV-Ried-Chef Jürgen Kinz sowohl Sportler als auch Besucher bei den Österreichischen Meisterschaften am "Güpl" in Asenham (Gemeinde Mehrnbach) erwarten. Zum wiederholten Mal ist der HSV Gastgeber des Motocross-Events, bei dem sich am Sonntag, 1. September, nicht nur heimische Spitzenfahrer, sondern auch Top-Piloten aus dem benachbarten Ausland messen werden.

Und selbst wenn das Wetter im Vergleich zu den Vorjahren nicht hochsommerlich werden sollte: "Heiße" Rennen sind auf jeden Fall garantiert. "Die Staatsmeisterschaft ist heuer sehr spannend und bislang sind noch keine Titelentscheidungen gefallen", sagt Kinz. Besonders in den MX-Open ist es an der Spitze eng. Die ersten vier Plätze trennen nach vier ausgetragenen Rennen nur 14 Punkte. Unter diesem Führungsquartett befinden sich mit Pascal Rauchenecker und Michael Sandner sogar zwei HSV-Fahrer. "Die Konkurrenzsituation ist für uns kein Problem. Wir geben beide Vollgas und am Ende soll der Bessere gewinnen", sagt Sandner, der derzeit auf Rang vier liegt und mit mehreren Blessuren aus vergangenen Rennen zu kämpfen hat. Mit anderen Herausforderungen sieht sich hingegen der zweitplatzierte Rauchenecker aktuell konfrontiert: Der langjährige Spitzenfahrer ist nach einer längeren Pause in diesem Jahr wieder in den Meisterschaftsbetrieb zurückgekehrt.

In der Zwischenzeit hat der 31-Jährige die Geschäftsführung des elterlichen Zimmerei-Betriebs übernommen und musste daher sein Motocross-Engagement in der Vergangenheit etwas zurückschrauben. Umso größer sei die Überraschung, dass er wieder im Spitzenfeld mitmischen könne. "In diesem Jahr sind die MX-Open enorm ausgeglichen, fünf bis sechs Fahrer können jederzeit um den Sieg mitfahren. Das macht es so spannend", sagt Rauchenecker. Die heimische, rund zwei Kilometer lange Strecke in Mehrnbach lobt er in den höchsten Tönen: "Die Rennen am Güpl sind spektakulär und unvergleichlich in Österreich. Es ist das größte und interessanteste Rennen, nicht nur für uns vom HSV."

Neben den MX-Open gibt es in Asenham auch weitere interessante Bewerbe zu sehen. In den Klassen MX-Jugend, MX-Junioren und MX-2 fahren die besten Motocrosser des Landes ebenfalls um den Sieg. Und auch hier hat der HSV einige heiße Eisen im Feuer: Christoph Edlinger (Jugend), Lauritz Winkel, Moritz Schmiedleitner (beide Junioren) oder Christoph Zeintl (MX-2) sind aufgrund der bislang gezeigten Saisonleistungen auch in Mehrnbach Top-Platzierungen zuzutrauen.

Freestyle-Show am Samstag

Beim HSV hofft man aber nicht nur in sportlicher Hinsicht auf ein erfolgreiches Event. "Wir erwarten wieder rund 3.000 Besucher", sagt Kinz. Für diese hat man bereits am Samstag, 31. August, ein besonderes Abendprogramm auf die Beine gestellt. Mit einer Freestyle-Show um 19 Uhr werden den Zuschauern bereits einen Tag vor den Rennen spektakuläre Szenen geliefert. Generell wird am "Güpl" die Fan-Nähe groß geschrieben. So gibt es einen offenen Zugang ins Fahrerlager, Autogrammstunden, Fahrerpräsentation und zahlreiche Interviews mit den Motocross-Sportlern.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

