Nach Böllerwurf: Das ist ein Wahnsinn und nicht entschuldbar

Nicht zu stoppen ist derzeit der Erfolgslauf der SV Guntamatic Ried in der Zweiten Liga. Aus den vergangenen 14 Ligaspielen holten der Tabellenführer zwölf Siege und zwei Unentschieden. Am Sonntag zeigte die Mannschaft von Trainer Gerald Baumgartner einmal mehr viel Moral und machte gegen Amstetten aus einem 0:1-Rückstand einen 2:1-Sieg. Der Vorsprung auf Klagenfurt konnte um zwei weitere Punkte auf acht Zähler ausgebaut werden.

Aufregung um Böllerwurf

Doch der Sieg im Mostviertel geriet durch Szenen im Sektor der Rieder fast in den Hintergrund. Ein Böller, der in der 85. Minute rund drei Meter neben dem Schiedsrichterassistenten in die Luft ging, hätte die SV Ried sogar noch um den Sieg bringen können.

Schiedsrichter Alain Sadikovski zögerte keine Sekunde, unterbrach das Spiel und schickte die Teams in die Kabinen. SVR-Kapitän Thomas Reifeltshammer versuchte, genauso wie Leo Kiesenhofer, die Situation zu beruhigen. Aus der Sicht der SV Ried wurde die Partie nach rund zehn Minuten Pause fortgesetzt.

Anzeige der Bundesliga

Der Vorfall wird für den Tabellenführer Konsequenzen haben. Eine Anzeige der Bundesliga wird aufgrund der schriftlichen Berichte des Schiedsrichters und des offiziellen Spielbeobachters folgen, anschließend wird sich der Senat 1 damit auseinandersetzen, dazu werden Stellungnahmen der Vereine eingeholt. Eine saftige Geldstrafe ist zu erwarten.

Hätte der Schiedsrichter aus Sicherheitsgründen entschieden, das Spiel nicht fortzusetzen, hätte der Böllerwurf für die SV Ried weittragende Konsequenzen haben können. In so einem Fall wäre eine 0:3-Strafverifizierung durchaus wahrscheinlich gewesen. Die Entscheidung darüber, ob ein Spiel nach einer Unterbrechung fortgesetzt wird, obliegt grundsätzlich dem Schiedsrichter, heißt es von der Bundesliga auf OÖN-Anfrage.

Aus der Fanszene war am Montag zu hören, dass es sich bei dem mutmaßlichen Böllerwerfer nicht um ein aktives Mitglied eines Fanclubs handeln soll. Der Vorfall wurde von allen Ried-Fans – vor allem in sozialen Netzwerken – als absolut nicht tolerierbar verurteilt. Die Empörung war groß.

Daxl bezieht klar Stellung

Von SV-Ried-Geschäftsführer Roland Daxl kommen klare Worte in Richtung des Böllerwerfers. „So etwas ist ein Wahnsinn und nicht entschuldbar. Vielleicht war der- oder diejenige zu dumm, um zu kapieren, was so etwas für unseren Verein bedeuten kann. Ein Punkteverlust durch völlig unüberlegte Aktionen in einer solchen Phase der Meisterschaft wäre für alle Beteiligten ein riesiger Schlag ins Gesicht gewesen. Natürlich vor allem für die Mannschaft und das Trainerteam, die Tag für Tag alles geben, um das große Ziel zu erreichen“, sagt Daxl im Gespräch mit den OÖN.

„Ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, was an einem Böller oder ähnlichem Klumpert schön sein soll. Wenn es jemand unbedingt machen will, dann soll er es – falls das erlaubt ist – daheim im Garten machen, aber nicht in einem Stadion, wo mehr als 1000 Zuschauer sind. Der SVR-Boss kündigt Konsequenzen an.

„Wir werden die handelnden Behörden und die Bundesliga mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Wenn wir den Täter ausforschen können, dann wird ein Stadionverbot zu verhängen sein. Außerdem müssen wir Präventivmaßnahmen setzen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Das ist auch im Sinne der so vielen großartigen Fans, die uns bei jedem Spiel lautstark unterstützen“, sagt Daxl.

Der Böllerwerfer darf sich darauf einstellen, dass der Verein nach einem Urteilsspruch des Senats 1 Regressforderungen stellen wird. Das heißt, die SV Ried könnte das Geld auch gerichtlich einklagen.

Laut einer Aussendung der SV Ried gibt es noch in dieser Woche ein Treffen zwischen Vertretern der Fanclubs und den Vereinsverantwortlichen. Das gemeinsame Ziel müsse sein, dass sich die Mannschaft ohne negativen Einflüsse von außen und mit Unterstützung des gesamten Umfelds auf die verbleibenden Spiele konzentrieren könne.

Roland Daxl Bild: Scharinger