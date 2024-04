Shopping-Night: "Wir hoffen auf ein Sommermärchen in Ried"

"Man muss es immer wieder sagen. Ried ist eine Stadt der kurzen Wege. Alles ist innerhalb weniger Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar", sagte Helmut Slezak, Geschäftsführer des Rieder Stadtmarketings, bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Bei dieser wurde unter anderem über die bevorstehende Shopping-Night am Freitag, 3. Mai, der Rieder Wirtschaft, der Weberzeile und des Stadtmarketings informiert. "Wir hoffen auf ein Sommermärchen in Ried", sagte Slezak und fügte hinzu: "Am oberen Hauptplatz wird es heuer erstmals ein ‘Prozente-Werfen’ auf einem 20 Meter langen Teppich geben. Von 17 bis 20 Uhr können sich alle Besucher der Shopping-Night mit einem Polster ihre "Rabatte" bei den 19 teilnehmenden Geschäften "erwerfen". Auf dem Teppich gibt es verschiedene Rabatt-Felder bis zu 15 Prozent. Diese Rabatte werden beim nächsten Einkauf (bis zum Muttertag) für ein Produkt nach Wahl abgezogen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Geschäfte haben bis 21 Uhr geöffnet, die Gastronomie selbstverständlich bis in die Abend- und Nachtstunden.

"Ried ist Dreh- und Angelpunkt für die ganze Region und darüber hinaus. Daher arbeiten wir auch mit dem Tourismusverband s’Innviertel sehr eng zusammen", betonte Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner.

Platzlwirt ist mit dabei

Für Freunde der Innviertler Wirtshauskultur gibt es erfreuliche Nachrichten: Im Zuge der Shopping Night wird auch der Platzlwirt seine Türen öffnen und Getränke sowie kleinere Imbisse servieren. Mit "Manika’s Thai Kitchen" ist ein zweites neues Lokal, das am 2. Mai am Roßmarkt 17 eröffnet, bei der Rieder Einkaufsnacht mit dabei.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Video: Interview mit Stadtmarketing-Geschäftsführer Helmut Slezak

Dazu gibt es am unteren Hauptplatz ein buntes Programm für die ganze Familie. Mit dem Kran der Freiwilligen Feuerwehr Ried geht es hoch hinaus. Oben angekommen gibt es einen herrlichen Panoramablick über die Stadt und das Umland. Weiters gibt es eine Hüpfburg des Roten Kreuzes, Kinderschminken und eine Fotowand. Auch die anderen innerstädtischen Rieder Plätze werden bei hoffentlich schönem Wetter mit einem vielfältigen Programm bespielt. Vor der Weinbar am Stelzhamerplatz gibt es Live-Musik vom Trio Maiden Voyage, dazu gibt es von der Pop-up-Bühne von Kunst im Keller (KiK) sommerliche Sounds von DJ Fab Toulouse.

100 Abstellplätze für Räder

Weiter forcieren will man von Seiten des Stadtmarketings den Umstieg auf das Fahrrad. Aus diesem Grund gibt es im Zuge der Shopping Night erstmals einen großen Fahrradparkplatz mit mehr als 100 Abstellmöglichkeiten. "Es braucht in Ried generell noch mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder", sagte Stadtmarketing-Chef Slezak.

Vorfreude auf die Shopping-Night bei Michael Gärner (Obmann Verein der Rieder Wirtschaft), Helmut Slezak (Geschäftsführer Stadtmarketing und Messe Ried), Stefan Schmid (Projektleiter Stadtmarketing), Nadja Arminger (Messe Ried), Bernhard Zwielehner (Bürgermeister Ried) und Gerald Hartl, Geschäftsführer des Tourismusverbandes s’Innviertel

Bei der Shopping-Night wird es auch die Möglichkeit geben, das Fahrrad kostenlos waschen zu lassen. Dafür wird von der Rieder Firma Wintersteiger eine Fahrradwaschanlage "Veloclean Pro" zur Verfügung gestellt.

Sommer-Deko in der Stadt

Spätestens bis zum 3. Mai werden auf den bestehenden Straßenüberspannungen in der Innenstadt bunte Luftballons und Herzen aufgehängt. Damit wolle man die Stadt freundlicher und bunter gestalten. Die Sommer-Dekoration wird bis zum Herbst hängen bleiben. Weiters ist geplant, vermehrt Palettenmöbel in der Stadt aufzustellen, um den Wohlfühlcharakter zu erhöhen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif