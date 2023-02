Seven Schärding sucht Pächter

SCHäRDING. Seit 2009 führt der Schärdinger Gastronom Lucas Unger das Restaurant "Seven" in der Silberzeile. Das Lokal ist vor allem für seine schmackhaften Burger und sein tolles Ambiente bekannt. Nun gibt Unger aber bekannt, dass er das Restaurant ab Sommer gerne übergeben möchte und auf der Suche nach einem Pächter ist.

"Ich bin bereits in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern", sagt Unger im OÖN-Gespräch. Er sei aber weiterhin offen für weitere Interessenten. Was soll der neue Pächter mitbringen? "Leidenschaft, die Freude an den Touristen und Einwohnern der Stadt Schärding und die Wertschätzung für den wunderschönen Platz des Seven bei der Silberzeile", so der Betreiber. Inwieweit das Seven in der bewährten Form weitergeführt werde oder andere Pläne verfolgt würden, hänge von dem jeweiligen Interessenten ab. Und auch zeitlich setzt sich Unger keine "Deadline": "Ich halte mir hierzu alle Optionen offen." (vabe)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.