Schwerer Gang für die SVR

Ein schweres Auswärtsspiel erwartet die Fußballer der SV Guntamatic Ried heute Abend (18.10 Uhr) in der 24. Runde der zweiten Liga. Gegner Horn liegt mit derzeit 33 Punkten auf dem siebten Platz, der Rückstand auf die zweitplatzierten Rieder beträgt acht Punkte. Daheim holten die Waldviertler in elf Spielen nicht weniger als acht Siege und liegen damit in der Heimtabelle hinter dem GAK und der SV Ried auf dem dritten Platz. Kein Wunder also, dass SV-Ried-Kicker Philipp Pomer ein schweres Spiel erwartet. "Wir werden hart arbeiten müssen, um die drei Punkte zu holen. Für einen Sieg braucht es eine geschlossene Mannschaftsleistung." SVR-Trainer Maximilian Senft warnt vor dem SV Horn: "Sie sind eine spielfreudige Mannschaft. Wir müssen voll in die Zweikämpfe gehen, um ihnen den Spielwitz zu nehmen. Wir wollen unseren mitreisenden Fans einen Sieg schenken, dafür werden wir alles geben."

Personell kann Senft bis auf die Langzeitverletzten Marcel Ziegl, Matthias Gragger und Ben Wörndl auf den gesamten Kader zurückgreifen. Auch Belmin Beganovic steht nach seiner muskulären Verletzung erstmals seit Ende Februar wieder im Kader. Das erste Saisonspiel gegen Horn entschieden die Rieder mit 5:0 für sich.

