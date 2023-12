Schnee und Eis: Wochenmarkt in Braunau abgesagt

Ein sicherer und ordnungsgemäßer Marktbetrieb könne wegen der großen Mengen an Schnee und Eis am Mittwoch, 6. Dezember, nicht gewährleistet werden, deshalb wird der Wochenmarkt in Braunau abgesagt. Das teilt die Stadtgemeinde in einer Presseaussendung mit. Der nächste Wochenmarkt werde dann voraussichtlich am Mittwoch, 13. Dezember, stattfinden.

Wie berichtet, herrschte am Wochenende gerade im Bezirk Braunau ein Ausnahmezustand. Wegen der ergiebigen Schneefälle spitzte sich die Lage zu, ganze Gemeinden hatten keinen Strom.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper