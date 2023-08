Rund 20.000 Artikel werden beim Kinderwarenbasar in Aspach angeboten

Mit rund 20.000 angebotenen Artikeln zählt der Kinderwarenbasar im Gasthof Danzer in Aspach zu den größten der Region. Die Einnahmen des Basars, die auch durch den Verkauf von Kuchen, Getränken, Broten und Kaffee erhöht werden, spendet die Mütterrunde Aspach, die den Basar organisiert, an soziale Projekte in der Region oder in Afrika.

Am Freitag, 1. September, beginnt der Basar von 17 bis 19 Uhr mit einer zusätzlichen Einkaufsmöglichkeit für Schwangere und Eltern mit Kindern bis zum Alter von einem Jahr, damit das Einkaufen in entspannter Atmosphäre ablaufen kann.

Von 19 bis 21.30 Uhr findet dann wieder das beliebte Late-Night-Shopping statt, bevor es am Samstag, 2. September, noch von 9 bis 11 Uhr die Möglichkeit gibt, das eine oder andere Schnäppchen zu erwerben.

Verkaufsort ist wie jedes Jahr der Gasthof Danzer. Verkauft werden Artikel rund um Baby, Kind und Schwangerschaft, wie zum Beispiel funktionierendes Spielzeug, gut erhaltene Herbst- und Winterkleidung für Babys, Kinder und Jugendliche, Umstandskleidung, Babyphones, Stillkissen, Bettwäsche, Matschanzüge, aber auch festliche Kleidung, Kostüme für den Fasching, Kinder- und Jugendbücher, Fahrräder, Kinderwägen, Ski sowie Schuhe oder Kindersitze. Veranstaltet wird der Basar von der Mütterrunde Aspach.

"Wir verlangen von unseren Verkäufern, dass sie nur tadellose Ware zum Verkauf anbieten. Das heißt, dass Spiele komplett sein müssen, Kleidung muss fleckenfrei sein und darf keine Löcher haben oder fehlende Knöpfe. Wir legen auch viel Wert darauf, dass keine altmodische Ware oder Werbeartikel zum Verkauf angeboten werden", sagt Karin Gaisbauer, die den Basar organisatorisch leitet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Aspach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.