Über diese Neuigkeiten aus dem Rieder Stadtrat wird mit Sicherheit kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert werden: Wie Peter Stummer, Stadtrat der SP, den OÖN mitteilte, wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments der Ankauf eines zweiten "Radarautos" beschlossen. Das heißt, dass im Stadtgebiet von Ried ein zweites mobiles, in ein Auto eingebautes Messgerät aufgestellt werden soll.